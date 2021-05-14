"Нафтогаз" остался без работающего набсовета

Полномочия пяти из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекращены с 14 мая текущего года на основании поданных заявлений.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", это Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

"Таким образом, в составе наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года. Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений", – сказано в сообщении.

Гражданина США Роберта Бенша, которого связывали с бизнесом сына Виктора Януковича Александра. Бенш был назначен членом набсовета еще в марте 2020 года, но так и не преступил к исполнению обязанностей, а действующий состав набсовета называл его репутацию в энергетической отрасли "сомнительной".

Как сообщалось, ранее в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров и Офис президента предложили действующим членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подписать контракты еще на год.

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Как сообщалось, ранее члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня. Правительство тогда призвало членов набсовета продолжить свою работу до назначения нового его состава, однако получило отказ.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.