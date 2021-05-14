Шмыгаль решил уволить главу Минздрава Степанова

В Верховную Раду поступило представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом пресс-секретарь председателя ВР Дмитрия Разумкова – Ольга Туний сообщила на своей странице в Facebook.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", – сообщила пресс-секретарь спикера парламента.

Как сообщалось, ранее на внеочередном заседании Верховной Рады народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос") заявила, что "Голос" собирает подписи под проектом постановления с призывом к правительству отстранить министра здравоохранения Максима Степанова. К концу апреля было собрано необходимые для этого 150 подписей.

Однако заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что речь о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой вопроса отставки министра здравоохранения Максима Степанова сейчас не идет.

Напомним, Верховная Рада 30 марта 2020 года назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.