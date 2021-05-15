Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди 29 апреля 2021 года написала заявление об отставке.

Об этом Панаиотиди сообщила в Facebook.

"Официально относительно меня: написала заявление 29 апреля. Завершаю отпуск. Вернусь в Киев в воскресенье", – написала Панаиотиди.

Как сообщалось, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий уходят в отставку.

Наиболее вероятными кандидатами на должности министров экономики и инфраструктуры являются соответственно глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава "Укравтодора" Александр Кубраков, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве