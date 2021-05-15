Windrose с 9 июня запускает новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) 15 мая открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог и опубликовала расписание полетов. Маршрут запустят с 9 июня.

Цена перелета в одну сторону при бронировании за три месяца до вылета начинается от 650 грн в одну сторону, от 1400 грн в обе стороны. Если покупать билеты ближе к вылету, то стоимость стартует от 1050 грн в одну сторону, от 2200 грн туда-обратно, передает avianews.com..

Все авиабилеты "Розы Ветров" на внутренние рейсы включают 7 кг ручной клади и одно место багажа с весом до 23 кг.

Из Киева в Кривой Рог авиакомпания будет летать три раза в неделю. Самолет будет вылетать из киевского аэропорта "Борисполь" в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам. Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

В своей системе "Роза Ветров" не указала, какие самолеты будет использовать на новом региональном маршруте. Обычно рейсы по Украине авиакомпания совершает на 48-местных реактивных самолетах Embraer 145 или турбовинтовых 72-местных ATR-72.

Скорость первого типа самолета составляет 833 км/час, скорость второго - 460 км/час. Из-за этого реальное время в пути может отличаться на 20-30 минут в зависимости от того, какой авиалайнер полетит.

"Роза Ветров" в 2021 году анонсировала и открыла продажи билетов на три внутренних рейса - из Киева в Черновцы, Ужгород и Кривой Рог.

Ранее авиакомпания запустила рейсы из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр и Харьков. Сейчас маршрут Киев-Одесса обслуживает партнер "Розы Ветров" - МАУ.

Все региональные рейсы "Роза Ветров" выполняет из терминала D аэропорта "Борисполь". Авиаперевозчик продает единые билеты между разными областными центрами с пересадкой в Киеве. Если пассажир летит с багажом, ему не нужно получать чемодан и сдавать его заново. В Киеве вещи перегрузят из одного самолета и перегрузят в другой без участия пассажира.