Португалия откроет границы для туристов из большинства европейских стран
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Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Интерфакс-Украина.
Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек, смогут совершать "все типы визитов в Португалию, включая несущественные поездки", то есть туристические.
Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.
Джерело: Интерфакс-Украина