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SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1675 штук

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SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1675 штук
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 16 мая, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

"Вывод 52 спутников подтвержден", – говорится в сообщении.

Это уже 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов, отмечает Интерфакс. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 9 мая.

Ракета также вывела на орбиту наноспутник Tyvak-0130 для астрономических наблюдений в оптическом спектре и небольшой радиолокационный спутник Capella, который обеспечивает фотографирование поверхности Земли с разрешением около 50 см. 

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. 

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Джерело:  Twitter
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