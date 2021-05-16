Все иностранные авиаперевозчики приостановили полеты в Израиль

Все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в/из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

Как сообщает The Times of Israel, в субботу авиакомпании Fly Dubai и Etihad Air присоединились к другим авиакомпаниям, которые отменили все собственные рейсы в течение последних нескольких дней, передает Укринформ.

Однако, доска расписания полетов международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле сейчас показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

Напомним, украинская авиакомпания МАУ 14 мая продлила отмену полетов в Израиль.

7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После чего боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газы, совершили массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по целям в Секторе Газы.

С начала боевых действий погибли 139 палестинцев и 9 израильтян.