SkyUp закрыл рейсы из Запорожья во Львов

Лоукостер SkyUp решил не открывать ранее анонсированный маршрут Запорожье-Львов. Полеты по нему должны были начаться с 29 мая, а билеты продавались от 700 грн, что дешевле купе фирменного поезда.

Отмену рейсов подтвердили в авиакомпании, однако не уточнили причину такого решения, передает avianews.com.

Также SkyUp перенес с 29 мая на 2 июня запуск маршрута Запорожье-Одесса.

В авиакомпании добавили, что тем клиентам, которые бронировали на сайте SkyUp, зачислили средства за билеты на отмененные рейсы на личный баланс пассажира. Их можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании на любого человека или вывести на банковскую карту.

Тем, кто купил билет через агентство, необходимо обратиться по месту оформления бронирования для уточнения возможностей возврата средств.

Пассажирам отмененных рейсов Запорожье-Одесса и Одесса-Запорожье авиакомпания также позволит бесплатно перенести вылет на ближайшую дату, в которую выполняется рейс.

С учетом последних изменений внутренняя маршрутная сеть лоукостера летом 2021 года будет включать четыре направления: Киев-Одесса, Львов-Одесса, Запорожье-Одесса, Харьков-Одесса.