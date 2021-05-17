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Сети АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики (обновлено)

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Сети АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики (обновлено)
Некоторые сети АЗС возобновили продажи "брендового премиального" топлива после разъяснения Минэкономики, что установленная Кабмином максимальная торговая надбавка не касается этих видов бензина и дизтоплива.

Об этом сообщают пресс-службы сетей Socar и KLO.

Ранее в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства пояснили, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо.

Как следует из сообщения, в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

В Минэкономики также обратили внимание, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG, ОККО KLO и SOCAR приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.

КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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