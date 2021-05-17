Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 2,5 года

Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $342 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года.

Цена на газ рвется ввысь вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые обновляют рекорды стоимости день ото дня. Добавляют энергии ценам премиальные котировки на СПГ в Азии и ограниченные поступления трубопроводного газа, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $246 за тысячу кубометров.

Со второй недели мая европейская газовая отрасль наконец наладила закачку газа в подземные хранилища. Минувший отопительный сезон был рекордным по отбору (69,5 млрд куб. м, что на 24,3 млрд куб. м больше, чем в предыдущем сезоне). Это значит, что для компенсации растраченных запасов надо закачать столько же за лето, что само по себе является технически сложной задачей. Ещё более усугубляет ситуацию то, что фактически сезон закачки начался с опозданием на полтора месяца.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (32,74% по итогам 15 мая) находится на 13,3 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 1,4 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.