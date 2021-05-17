"Проминвестбанк" в апреле получил убыток на 70 миллионов

"Проминвестбанк" по итогам января-апреля декларирует 27,9 млн грн прибыли, однако в апреле зафиксирован убыток в размере 70,6 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Отметим, что убыток банка за 2020 год составил 451, млн грн, в 2019 году была прибыль в 270,3 млн грн, в 2018 году – убыток на 3,34 млрд грн, в 2017 году – убыток в 7,7 мрлд грн.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 мая – 20,2% (требование Нацбанка – не менее 10%).

Ранее сообщалось, что в 2020 году "Проминвестбанк" списал кредиты юрлиц за счет резерва на 14,5 млрд грн, тогда как за 2019 год были списаны займы на 4,8 млрд грн.

На 1 января 2021 года кредитный портфель "Проминвестбанка" (за вычетом резерва под обесценение займов) сократился до 3,73 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он составлял 4,06 млрд грн. С учетом же зарезервированных займов, кредитный портфель банка на начало 2021 года составил 25,1 млрд грн, тогда как на начало 2020 года было 33,07 млрд грн.

Сокращение портфеля на 8 млрд грн произошло, прежде всего, за счет уменьшения на балансе займов для агросектора и пищепрома, энергетической промышленности, металлургии и горнодобывающей отрасли.

В марте указом президента Украины было введено в действие решение СНБО, которым на три года продлены санкции против "Проминвестбанка" и "Сбербанка".