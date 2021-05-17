"Укрзализныця" запустила два новых летних рейса в Одессу

На летний период АО "Укрзализныця" открывает новые рейсы, которые соединят Одессу с Черниговом и Сумами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 15 июня, в обратном направлении – по четным числам с 16 июня.

Поезд № 204/203 Чернигов (Нижин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам.

Из Сум поезд будет отправляться в 19:34, из Чернигова – в 21:58, прибытие в Одессу ожидается в 11:33.

Напомним, с 14 мая начал курсировать новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который объединил Ковель и Николаев.