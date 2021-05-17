Фискальная служба на Харьковщине обнаружила контрафактный спирт на 168 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы на Харьковщине разоблачили должностных лиц одной из компаний, которая была задействована в схеме незаконного производства этилового спирта.