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Фискальная служба на Харьковщине обнаружила контрафактный спирт на 168 миллионов

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Фискальная служба на Харьковщине обнаружила контрафактный спирт на 168 миллионов
Сотрудники Государственной фискальной службы на Харьковщине разоблачили должностных лиц одной из компаний, которая была задействована в схеме незаконного производства этилового спирта.

Как сообщает пресс-служба ГФС, по результатам обысков обнаружили 840 тыс. литров спирта.

Кроме того, были изъяты компьютерная техника, черновые записи, журналы въезда-выезда автотранспорта, журнал учета изготовленного спирта и прочая документация.

Общая ориентировочная стоимость изъятой жидкости составляет 168 млн грн.

Следствие также установило, что спирт использовался для подпольного производства контрафактных алкогольных напитков.

Джерело:  ГФС
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