"Укрзализныця" запустит "морской" рейс из Львова в Бердянск
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На летний период "Укрзализныця" открывает рейс и продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов – Новоолексеевка, Бердянск.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
Первый рейс из Львова запланирован на 11 июня с отправлением в 10:55. Прибытие в Новоолексеевку ожидается в 11:35, в Бердянск – в 13:00 следующего дня.
В обратном порядке поезд начнет курсировать с 12 июня: из Бердянска – в 15:05, из Новоолексеевки – в 15:40 с прибытием во Львов в 15:40 следующего дня.
Напомним, в июне также запустят два новых рейса в Одессу – из Сум и Чернигова. Кроме того, с 14 мая начал курсировать новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который объединил Ковель и Николаев.
Джерело: Telegram