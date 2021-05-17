Госорганы откажутся от бумажных документов 24 августа, – Зеленский

Государственные органы Украины 24 августа переведут работу в цифровой режим, полностью отказавшись от использования бумажных документов, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", передает Интерфакс-Украина.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало", – сказал он.

Напомним, глава государства поручил перевести все госуслуги в онлайн еще весной 2020 года. Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет менять устаревшее отраслевое законодательство, которое мешает внедрению цифровых реформ.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение 2021 года Украина переведет в режим онлайн 50 приоритетных услуг, что будет соответствовать 80% всех обращений граждан.