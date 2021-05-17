Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн – до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн – до 30,22 грн/л, дизельное топливо – на 2,1 грн – до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л.
В сети KLO "двойка" подешевела на 2,6 грн – до 27,79 грн/л, "пятерка" – на 1 грн – до 29,99 грн/л, ДТ – на 1,5 грн – до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" снизила цены на дизельное топливо на 1 грн – до 27 грн/л. Также откорректировали свои цены "Параллель", Shell и "Рур груп".
Примечательно, в сети AMIC цены на бензины выросли на 16-63 копеек – до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за "двойку" и "пятерку" соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (85 копеек).
По данным "А-95", 17 мая средняя цена по стране бензина А-92 подешевела на 27 копеек – до 28,30 грн/л, бензина А-95 – на 48 копеек – до 29,01 грн/л, ДТ – на 97 копеек – до 27,39 грн/л.
Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG, ОККО KLO и SOCAR приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Позже в Минэкономики объяснили, что максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива.
КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.