Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 1,3 миллиарда

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 17,06 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, еще 5,51 млд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Также было выдано 18,19 млрд грн антикризисный кредитов.

Отмечается, что за прошлую неделю банки выдали 504 кредита на 1,3 млрд грн.

В министерстве напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 30 банками.