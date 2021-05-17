"Укрзализныця" смогла разблокировать часть арестованных счетов, – глава компании

АО "Укрзализныця" занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

Об этом и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Ситуация действительно серьезная, но мы сейчас ее регулируем. Некоторые счета уже разблокированы. Арест определенных средств на наших счетах состоялся в рамках попытки взыскать долг, который заимствовался "Укрзализныцей" в 2011-2012 годах у российского "Проминвестбанка". В феврале 2019 года этот банк отступил наш долг международному небанковскому учреждению", – сказал Юрик.

Глава компании отметил, что "Укрзализныця" не была стороной этого соглашения, и поэтому не может отвечать за юридические риски, которые были заложены в этой сделке.

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы добегут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", – добавил руководитель компании.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько подразделений "Укрзализныци" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у "Проминвестбанка" ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу "Проминвестбанка". В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

В феврале 2019 года "Проминвестбанк" уступил права требования к "Укрзализныце" с дисконтом 30% по ряду кредитных договоров для компании VR Global Partners - партнеру группы ICU в проектах "зеленой" энергетики. VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц (Richard Deitz) - в прошлом он был одним из основателей инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

В июле 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче "Проминвестбанком" кредитных договоров "Укрзализныци" компании VR Global Partners.

20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.