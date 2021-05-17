Зеленский подписал закон о продлении действия пошлины на экспорт металлолома

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым действие экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро за тонну продлено еще на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ продлевает на пять лет – до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов. Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности", – сказано в сообщении.

Также ожидается, что документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курса, так как каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 трнны CO2, 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 27 апреля.

Напомним, повышенная пошлина на экспорт лома черных металлов на уровне 30 евро за тонну была введена на два года в сентябре 2016 года из-за дефицита лома на внутреннем рынке.

После этого ВР несколько раз продлевала ее срок действия, параллельно повышая размер. Сначала – до 42 евро с тонны в 2018 году. Потом – до 58 евро с тонны в 2019 году, она действовала до сентября 2021 года.