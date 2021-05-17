Минцифры запустило электронную подпись в приложении "Дія"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новые услуги, доступные в "Дії":
• изменение места регистрации онлайн (на первом этапе доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Кривого Рога и Мариуполя);
• автоматическая регистрация ФОП;
• оплата налогов и подача деклараций;
• "Дія. Подпись" – электронная подпись в смартфоне;
• NFC-авторизация;
• статический QR-код (чтобы с помощью кода делиться документами)
• электронные петиции
• новые строительные услуги (для класса последствий СС2/СС3 - электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию; автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ для объектов класса последствий СС1, онлайн-выдача строительного паспорта застройки земельного участка)
• замена водительского удостоверения
• подача заявления на получения льготной ипотеки для переселенцев
• оплата админсбора онлайн (пока доступна в Одессе, Хмельницком и Ривному)
• регистрация операторов мощностей рынка
Также во время Diia Summit 2.0 анонсировали багбаунти, так как безопасность портала – приоритет для министерства. Открытый конкурс начнется в июне и продлится полгода. Призовой фонд – 1 млн грн.