Минэкономики ввело новые требования к маркировке мяса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило Порядок и специальные требования к маркировке пищевых продуктов, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения.

Соответствующий приказ от 1 апреля года №679 зарегистрирован в Минюсте 6 мая, сообщает пресс-служба министерства.

Этот Порядок устанавливает правила внесения "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:

мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного; мяса крупного рогатого скота, мороженого; свинины свежей, охлажденной и мороженой; баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой; съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых; мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы; меда; необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

Порядок будет применяться к маркировке вышеупомянутых пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных (пересылаемых) на таможенную территорию Украины, на всех этапах их реализации.

При этом действие Порядка не распространяется на указанные выше продукты питания, которые предназначены (произведены) для личного потребления.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и вводится в действие через 3 года со дня вступления его в силу.

"Приказ разработан на основе требований актов ЕС и является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создания общего рынка пищевых продуктов с Европейским Союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", – отметил заместитель министра экономики Сергей Глущенко.