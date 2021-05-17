СБУ обнаружила подпольный нефтеперерабатывающий завод на Кировоградщине

Служба безопасности Украина в Кировоградской области прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества и без соответствующих разрешений.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячный оборот дельцов составлял более 1 млн грн.

"Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовал житель Головановского района с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем бензин и дизельное топливо продавали через ряд подконтрольных предприятий. Продукцию сбывали под видом растворителей и и других нефтепродуктов, не подлежащих акцизному налогообложению.

Во время обысков на подпольном производстве оперативники изъяли оборудование, почти 100 тыс. литров сырой нефти, 120 тыс. литров дизтоплива и 24,5 тыс. литров бензина.

Всего с незаконного оборота изъято контрафактной продукции на 5,7 млн грн.

В ходе уголовного производства дельцам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.