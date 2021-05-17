Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов "Родовид Банка" за 71 миллион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пут активов АО "Родовид Банк", который пребывает в ликвидации.

Как отмечает пресс-служба Фонда, торги состоятся 1 июня в системе Prozorro.Продажи.

В пул активов вошли более 90 требований и имущественных прав по кредитам, заключенным с субъектами хозяйствования, более 440 предложений дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности, имущественные права по векселю и прочее.

К обеспечению вошли разные активы, расположенные во многих регионах Украины. В частности, среди них: коммерческая и жилая недвижимость, имущественные комплексы, земельные участки, оборудование, транспортные средства и др.

Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 8,9 млрд грн. Средний срок просрочки по кредитам – 12 лет, близко трети заемщиков – действующие юрлица.

Начальная цена лота – 70,8 млн грн. Торги сосоятся по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчет з кредиторами "Родовид Банка".