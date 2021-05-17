Нацбанк планирует отказаться от активного рефинансирования банков

Национальный банк изучает возможность сворачивания активного рефинансирования банков.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, передает Finclub.

"Введение этого инструмента весной прошлого года происходило в рамках непростой ситуации и разворачивания коронакризиса. Нацбанк ввел этот инструмент для поддержки ликвидности банков, для сохранения финансовой и макроэкономической стабильности", – сказал в интервью изданию.

Кризис вынудил Нацбанк действовать активно и дать понять банкам уверенность, что есть инструментарий, который сможет поддержать ликвидность банков в условиях неопределенности. Однако, по словам Гелетия, кризис миновал.

"Сейчас ситуация стабилизируется. Мы обсуждаем вопрос сворачивания этого инструмента. В середине Нацбанка решение еще не принято. Мы видим, что спрос на этт инструмент по сравнению с прошлым годом существенно снизился. Это демонстрируют последние аукционы", – сказал он.

В то же время, регулятор признает, что рефинансирование не имело целевого назначения и часть ресурса пошла в ОВГЗ.