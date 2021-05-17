СБУ разоблачила арендатора Ахтырской ТЭЦ на присвоении 40 миллионов
Как сообщает пресс-центр СБУ, производство по делу начато по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
По предварительным данным расследования, в 2019-2020 годах руководство частной фирмы для присвоения средств ТЭЦ искусственно накапливало долговые обязательства. Менеджмент заключил ряд заведомо экономически невыгодных и фиктивных сделок с аффилированными коммерческими структурами. Делки подписывали большинство договоров без соответствующих согласований с контролирующими органами.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники выводили деньги из активов арендованного предприятия, одновременно повышая тариф по теплоснабжению для населения.
Сейчас оперативники спецслужбы проверяют информацию о возможной цели коммерсантов довести арендованную ТЭЦ до банкротства. По данным СБУ, таким образом делки планировали избежать расчетов за задолженность перед госструктурами.
Имеющаяся в настоящее время задолженность предприятия составляет более 60 млн грн. Это грозит отключением ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям районного центра.
Во время санкционированных обысков в офисах коммерческой структуры и аффилированных коммерческих фирмах правоохранители изъяли документы и другие доказательства противоправной деятельности.