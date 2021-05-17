Количество пользователей сервиса "Дія" превысило 10 миллионов, – Минцифры

Приложением "Дія" или услугами на одноименном портале пользуется каждый четвертый украинец.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем канале в Telegram.

"Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дія", а это 10 миллионов человек. А цифровые документы принимают 227 организаций", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что такое количество пользователей сервиса появилась лишь за полтора года после его создания.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit 2.0 в понельник, 17 мая, представило масштабное обновление приложения "Дія" – более 10 новых услуг, среди которых электронная подпись, петиции, изменение места регистрации и другое.