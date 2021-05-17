Помощь из-за карантина получили только треть подавших заявки

Материальная помощь в размере 8 тыс. грн выплачена 120 тыс. физлиц-предпринимателей и работников малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года.

Об этом шла речь на еженедельном селекторном совещании, посвященном противодействию пандемии COVID-19, под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

При этом всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство направило предпринимателям 1 млрд грн, и в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.

Глава правительства также сообщил, что на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных коронавирусной болезнью по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область – единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", – отметил Шмыгаль.

Напомним, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.