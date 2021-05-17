Банки Тигипко списали кредиты на 1,5 миллиарда (обновлено)

По данным "ТАСкомбанка", в 2020 году за счет резерва он списал кредиты балансовой стоимостью 453,8 млн грн (в 2019 году - на 157,2 млн грн). "Универсал Банк" в первом квартале за счет резерва списал кредиты на 111,6 млн грн (за весь 2020 год - на 758,5 млн грн, за 2019 год - на 241 млн грн).

Об этом сообщает Finbalance.

Кроме того, в прошлом году банк продал кредиты балансовой стоимостью 210,5 млн грн (в 2019 году - 50,2 млн грн), результат от продажи составил 3,35 млн грн (в 2019 году - 0,43 млн грн).

На конец 2020 года балансовая стоимость имущества, перешедшего в собственность банка как залогодержателя в течение 2020 года, составила 51,9 млн грн (в 2019 году - 13,75 млн грн).

"После списания за счет страхового резерва банком по обеспеченным кредитам проводится претензионно-исковая работа, по бланковым кредитам физических лиц проводится работа по взысканию через коллекторские компании или претензионно-исковая работа, если сумма долга - свыше 50 тыс. грн, по бланковым кредитам юридических лиц или физических лиц-предпринимателей проводится работа по взысканию или претензионно-исковая работа, если сумма долга свыше 50 тыс. грн. Сумма кредитов, которые были списаны за счет резерва в течение 2020 года, но по которым банк продолжает претензионно исковую работу, составляет 252 624 тыс. грн", - говорится в отчетности "ТАСкомбанка".

Кредитный портфель банка в 2020 году увеличился на 6,3% - до 13,16 млрд грн, а в первом квартале 2021 года уменьшился на 3,9% - до 12,65 млрд грн.

Расходы банка на формирование резерва по кредитным рискам в 2020 году составили 154,8 млн грн (в 2019 году он декларировал доход 113,5 млн грн от расформирования резервов), а соответствующие расходы за первый квартал 2021 года составили 36,6 млн грн (в первом квартале 2020 года - 18,9 млн грн).

Прибыль "ТАСкомбанка" в 2020 году сократилась до 381,1 млн грн (с 470,7 млн грн в 2019 году), а в первом квартале 2021 года увеличилась до 166 млн грн (с 103,1 млн грн в первом квартале 2020 года).

По информации банка, с марта 2020 года "с целью преодоления последствий пандемии COVID-19" он предложил стандартизированные программы реструктуризации для микробизнеса и индивидуальные - для корпоративных клиентов. Как отмечается, объем реструктурированных кредитов составил 2,83 млрд грн, или 24% корпоративного кредитного портфеля (по корпоративному бизнесу - 2,78 млрд грн, по микробизнесу - 55,1 млн грн). Из них по реструктиризованих кредитам в сумме 6,99 млн грн на конец 2020 года признано дефолт (все заемщики относятся к направлению микробизнеса).

Резерв по реструктурированным кредитам составил 127,2 млн грн (или 4%). Отраслевая концентрация по реструктурированных кредитах выглядит следующим образом: операции с недвижимостью - 31%, перерабатывающая промышленность - 24%, деятельность гостиниц и ресторанов - 12%, сельское хозяйство - 12%, оптовая и розничная торговля - 9%, другие отрасли - 13%. Преимущественно предоставлялись краткосрочные реструктуризации с изменением графика погашения основного долга, без переноса сроков погашения процентов. По реструктурированных кредитах обслуживание долга заемщиков корпоративного сегмента осуществляется без просрочек более 30 дней

По данным "ТАСкомбанка", на 1 мая 2021 года его показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала составлял 18,15% (требование НБУ - не менее 10%), а значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; должно быть не более 25%) - 17,7%.

По данным "Универсал Банка", в первом квартале за счет резерва были списаны кредиты на 111,6 млн грн (за весь 2020 год - на 758,5 млн грн, за 2019 год - на 241 млн грн).

На конец марта 88,5% кредитного портфеля банка были займы для населения.

В первом квартале "Универсал Банк" увеличил объем кредитов для физлиц на 2,9 млрд грн (+20,6%) - до 16,96 млрд грн (к началу 2020 года этот портфель составлял 8,44 млрд грн).

За январь-март банк декларирует прибыль 867,4 млн грн (за этот же период прошлого года - 164,7 млн грн), а за весь 2020 год - 685,7 млн грн (за 2019 год - 533 млн грн).

Расходы банка на формирование резервов под обесценение финансовых активов в первом квартале составили 214,7 млн грн (за этот же период 2020 года - 225 млн грн, за весь 2020 год - 932,6 млн грн, за 2019 год - 553,6 млн грн).

Согласно отчетности "Универсал Банка", в 2020 году балансовая стоимость реструктурированного кредитного портфеля в связи с влиянием COVID-19 составляла 2,04 млрд грн.

Как отмечает банк, объем погашенной в 2020 году ранее списанной задолженности составил 54,9 млн грн. Также банк в результате реализации прав залогодержателя приобрел право собственности на имущество на сумму 64,7 млн грн (за 2019 год - на 147,7 млн грн). Стоимость имущества, перешедшего в собственность банка как залогодержателя, на конец 2020 года составила 308,6 млн грн.