Введение углеродного налога в ЕС может затронуть украинский экспорт руды и стали, – FT

Углеродный налог на импорт в страны Евросоюза на первом этапе планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, передает Интерфакс-Украина.

"На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе, железной руды, стали, цемента и удобрений... и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе", – сообщает издание.

Ожидается, что Еврокомиссия в июле озвучит детальные предложения по параметрам углеродного налога.

Как сообщалось, в конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием, что может также затронуть экспорт украинской продукции.

Подробнее читайте в метариале БизнесЦензор: Как углеродный налог повлияет на украинский экспорт