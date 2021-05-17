Сертификаты вакцинации от COVID-19 появятся в приложении "Дія" в июле, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении "Дія" в июле.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает Интерфакс-Украина.

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дія". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача. Мы также рассматриваем сеть ЦНАПов для обеспечения более широкого доступа к этой услуге", – рассказал заместитель министра.

По его словам, украинская сторона получила предварительные требования Европейского Союза к сертификатам вакцинации, в Минцифры изучили их и уже технически готовы к реализации.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов – внутреннего и внешнего. Внешний – для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, – для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины", – отметил Выскуб.

Замминистра отметил, что главная задача Минцифры на сегодня – максимально быстро внедрить международный сертификат. От внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные, в частности тип и название вакцины, ее производителя и т.п.

"Основанием для сертификатов будет Электронная система здравоохранения. Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отображения соответствующих сертификатов. Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе", – рассказал первый зам министра цифровой трансформации.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

Как сообщалось, в марте Европейская комиссия выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.