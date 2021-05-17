Экспорт украинских аграрных товаров в Китай вырос на 44%

За первые два месяца 2021 года украинские экспортеры отправили в Китай товаров более чем на $1 млрд. При этом рост составил 44%. Увеличение украинских поставок в Китай состоялся прежде всего благодаря значительному увеличению экспорта украинской аграрной продукции.

Об этом говорится в колонке председательницы Госпролпотребслужбы Владиславы Магалецкой.

По словам Магалецкой, Китай стал безоговорочным лидером по импорту кукурузы, шрота подсолнечника, ячменя, рапсового масла, мяса крупного рогатого скота, молочной сыворотки. КНР также покупала большие объемы подсолнечного и соевого масла.

Так, экспорт кукурузы и подсолнечного масла принес украинским экспортерам в 2020 году $2,37 млрд, что на 30% больше всего экспорта в Китай пять лет назад.

Кроме того, Госпродпотребслужба активно работает над открытием китайских рынков мяса птицы, муки, рыбы и рыбных продуктов, яиц и яичных продуктов, пшеницы, рапса, сорго, соевого шрота, яблок, голубики, гороха, фасоли, черешни, кормов для домашних животных, комбикормов для животных, птицы, солода.

Сейчас право на экспорт ячменя в Китай есть у 51 производителя, сои - 52, кукурузы - 273. 10 компаний получили право поставлять замороженную голубику и чернику. Подсолнечный шрот поставляют 36 производителей, рапсовый шрот - девять, свекольный жом - два. Право на экспорт замороженной говядины имеют три предприятия, молочных продуктов - 35. Продолжается процедура аккредитации украинских предприятий для экспорта меда.

По словам Магалецкой, для расширения поставок нужны не только прямые действия компетентных органов по отмене ограничений и получения разрешений, но и расширение логистических возможностей и взаимные инвестиции..