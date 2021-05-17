Газовые сети 188 тысяч домохозяйств на Сумщине остались без технического обслуживания
Как сообщает пресс-служба компании, согласно законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.
"Сумыгаз" предлагает потребителям единую стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Стоимость работ с НДС составляет 300 грн в год. Каждая семья может самостоятельно позаботиться о своей безопасности и своих близких. Регулярное техническое обслуживание один раз в год позволяет удерживать внутренние газовые сети в исправном состоянии", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Сумыгаз" Екатерина Дакар.
Потребитель, подписав соглашение с газораспределительной компанией, получает:
- приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
- обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;
- проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах.
Заключить договор с газораспределительной компанией потребители природного газа могут в "104.ua Клиентском пространстве".