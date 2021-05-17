Кабмин уволил двух заместителей министра энергетики

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 17 мая, уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №444-р и №445-р от 17 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно документам, Бойко и Зорин уволены в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти", то есть на основании представления главы министерства.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Напомним, Юрий Бойко занимал должность заместителя министра энергетики с мая 2020 года. Ранее он работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

Александр Зорин работал замминистра с июля 2020 года, до этого он возглавлял госпредприятие "Мирноградуголь". В 2016-2018 годах руководил ГП "Волыньуголь".