Минздрав обнародовал среднюю стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 для Украины

Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19, закупаемой Украиной по прямым договорам у производителей, составляет $7,52.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

"Мы имеем 42 млн доз вакцины, которые законтрактованы. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3,18 млн доз, во втором квартале – 5,02 млн доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет $7,52", – рассказал Степанов.

Министр отметил, что сроки поставки вакцин срываются по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках вакцин от COVID-19 Украина начала еще в июле 2020 года.

Читайте также: Шмыгаль назвал причиной увольнения Степанова срыв сроков вакцинации (обновлено)

Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн доз вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.