Морской порт "Пивденный" сократил перевалку грузов с начала года на 19%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская область), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-апреле 2021 года сократил перевалку грузов на 18,6% по сравнению с январем-апрелем 2020 года - до 16,79 млн тонн.

Об этом говорится в данных госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за четыре месяца 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 13,83% - до 13,12 млн тонн, импортных - на 37%, до 1,85 млн тонн, перевалку транзитных - на 24,53%, до 1,78 млн тонн, каботажных - на 61,3%, до 41,04 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-апрель 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 18,95% - до 1,73 млн тонн, сухих сыпучих - на 17,75%, до 13,99 млн тонн, тарно-штучных - на 27,84%, до 1,07 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 64,32 тыс. TEU (-24,77%).

Как сообщалось, МТП "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом - до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".