Кабмин получил заявки на получение льгот от инвесторов на $1 миллиард

UkraineInvest получил первые запросы в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". За три месяца в учреждение поступило 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более $1 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам круглого стола "Закон об инвестнянях: проекты на первый миллиард".

"Только за три месяца работы UkraineInvest уже наработал 15 заявок на общую сумму более $1 млрд инвестиций", – отметил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

В свою очередь замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова, сейчас министерство работает над реализацией этого закона и созданием подзаконной нормативно-правовой базы. В частности, совместно с UkraineInvest уже разработан проект порядка взаимодействия с инвесторами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Среди основных инвестиционных стимулов, которые предусматривает закон: освобождение от уплаты налогов и пошлины, строительство объектов инфраструктуры за счет средств государственного и местных бюджетов, упрощение процедуры предоставления земельных участков. При инвестировании более 20 млн евро и создании от 80 рабочих мест инвесторы смогут получить поддержку государства, что будет составлять до 30% от вложенных инвестиций. В рамках закона UkraineInvest будет помогать инвесторам в процессе подготовки инвестиционного проекта, в частности, представления заявки, коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления.