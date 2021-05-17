Twitter начал удалять сообщения по требованию властей России, – Роскомнадзор

Проверка Роскомнадзора показала, что Twitter удалил более 91% запрещенной властями России информации, поэтому ведомство решило отменить свое решение о замедлении трафика сервиса "в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi)", но сохранить замедление на мобильных устройствах.

Как сообщили в Роскомнадзоре, для полной отмены замедления компании придется удалить все выявленные запрещенные материалы и впредь удалять такой контент в течение суток с момента получения требования от российских властей, передает Интерфакс.

"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", – заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщалось, 10 марта Рокомнадзор объявил о начале "замедления" скорости работы сети Twitter в России. Это первый случай в России, когда власти принимают подобные меры против интернет-ресурса. Роскомнадзор обвинил социальную сеть в неудалении контента, который российские власти считают нарушающим местное законодательство.

Согласно данным Downdetector, попытка блокировки затронула в РФ не только Twitter, но и сайты ряда российских банков, а также госорганов РФ – Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации.

Напомним, в июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пояснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".

В феврале Дуров признал, что мессенджер Telegram заблокировал ряд оппозиционных российских каналов. По словам основателя Telegram, эти каналы публиковали телефонные номера и адреса судей, прокуроров и силовиков, причастных к подавлению протестных акций в РФ.