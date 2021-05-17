Долги "Укрзализныци" достигают 37 миллиардов, – глава компании

Общий кредитный портфель АО "Укрзализныця" составляет 37 млрд грн, большинство из этих заимствований были осуществлены в рамках подготовки к проведению "Евро-2012".

Об этом и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн. Большинство заимствований, которые составляют эту сумму, были осуществлены в 2010-2012 годах перед "Евро-2012" под высокие проценты. Сейчас компания прилагает усилия, чтобы рефинансировать этот долг под более низкие ставки", – сказал Юрик.

"Собственно, рефинансирование долговых обязательств, а также сгенерированный свободный денежный поток от операций компании и являются источниками, за счет которых компания будет рассчитываться за кредиты, взятые в прошлые годы", – добавил глава компании.

При этом он отметил, что "Укрзализныця" планирует продолжить выполнять все взятые на себя долговые обязательства в полной мере.

Как сообщалось, Юрик также сообщил, что "Укрзализныця" занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

Напомним, 20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга, выкупленного этой компании у "Проминвестбанка" с дисконтом 30%. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.