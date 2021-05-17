Кабмин назначил набсовет полиграфкомбината по изготовлению ценных бумаг

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 17 мая, согласовал назначение персонального состава набсовета госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №450-р от 17 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, по решению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на новый срок независимыми членами набсовета комбината назначены Андрей Ковальчук, Станислав Которобая, Роман Лепак. В качестве представителей государства в набсовет назначены Алексей Перевезенцев и Юрий Тустановский. Все они работают в набсовете комбината с 2018 года.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Сергея Куроша. До последнего времени он работал советником директора комбината по представительству в суде и защите интеллектуальной собственности.

Напомним, с мая 2017 года полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Юрий Онищенко, который был назначен на должность по итогам конкурса и сменил на ней Максима Степанова, назначенного в то время президентом Петром Порошенко главой Одесской областной госадминистрации.