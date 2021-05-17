Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов с начала года снизил на 19%

Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-апреле 2021 года сократил перевалку грузов на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 6,92 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 18,8% – до 5,77 млн тонн, импортных – на 10,7% до 886,4 тыс. тонн, транзитных – на 33,3% до 261,95 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных не осуществлялась.

Перевалка наливных грузов в порту упала на 25,9% – до 359,72 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 27,1%, до 4,46 млн тонн, тарно-штучных увеличилась на 10,7%, до 2,1 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-апреле составила 45,46 тыс. TEU (сокращение на 14,9%).

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.

Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.