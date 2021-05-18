В Украине зафиксировали 4 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 18 мая в Украине зафиксировали 4 095 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 235 детей и 162 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 999 человек, умерло 285 пациентов, выздоровело –17 751. При этом совершили 61 110 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (428), Ривненской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях

За все время пандемии в Украине заболело 2 160 095 человек, выздоровело – 1 882 344, летальных случаев зафиксировали 48 469, также провели 9 882 447 тестов.

В то же время, сообщил министр, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 948 332 человека, за прошедшие сутки – 17 232.

Днем ранее, 17 мая, сообщили о 2 136 новых случаях заболевания.