Бизнесмена и чиновника осудили на 8 лет за завладение золотодобывающим комплексом на Закарпатье

Офис Генерального прокурора совместно с Закарпатской областной прокуратурой поддержал публичное обвинение в суде по делу о хищении имущества ООО "Закарпатполиметаллы" – единственного золотодобывающего комплекса Мужиевского месторождения на Закарпатье.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

"По результатам судебного рассмотрения приговором Береговского районного суда Закарпатской области бывший арбитражный управляющий и руководитель ряда частных предприятий признаны виновными и осуждены к реальной мере наказания - лишение свободы на срок восемь лет с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года и с конфискацией всего принадлежащего им имущества", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемые по предварительному сговору в период 2013-2014 годов в ходе процедуры банкротства завладели имуществом "Закарпатполиметаллы", которое принадлежит государственному предприятию "Укрполиметаллы". Таким образом, госпредприятию нанесено более 11 млн грн убытков.

Отмечается, что поскольку осужденные уклонялись от следствия и суда, находились в международном розыске, по ним применена процедура специального судебного производства.