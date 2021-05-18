Четыре компании пополнили небанковский рынок, – Нацбанк

Небанковский рынок пополнили две финансовые компании, один лизингодатель-юрлицо и один страховой брокер.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В Государственный реестр финансовых учреждений внесены ООО "ФК "Ис-Финанс" и ООО "Иннова Финанс", в реестр юрлиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги – ООО "Укр-транс-кепитал", а в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров – ООО "Амидри".

Кроме этого, "Ис-Финанс" получил лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита. "Иннова Финанс" получил три лицензии – на услуги по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финкредита, а также на услуги по факторингу.

В то же время, "Укр-транс-кепитал" пока еще не имеет лицензии на услуги по финансовому лизингу.