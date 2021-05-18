Украина до конца недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
"Это первый из четырех грузов новой партии. Всего, до конца недели ЮНИСЕФ направит 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций", – говорится в сообщении.
Из них 378 тыс. доз вакцины будет выделено на прививку 1-й и 2-й дозой 189 тыс. работников сферы образования. Остальные дозы – для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.
Как сообщалось, первую партию вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech в рамках международной инициативы СOVAX доставили в Украину 16 апреля.
Кроме того, Степанов заялвлял, что Украина заключила рамочный контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке 20 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.