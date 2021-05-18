АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк "Сич"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Денису Горбуненко на покупку свыше 50% акций АО "Банк Сич".

Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля, текст которого опубликован на сайте Комитета.

Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.

По состоянию на начало года 55,62% акций банка "Сич" принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка "Сич". Однако в мае 2020 года нынешние акционеры банка заявили, что прекратили переговоры о продаже финучреждения.

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году.

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября 2019 года и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga.

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко, Raga была должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.