Минздрав подписал договор с МБРР о кредите на 2,5 миллиарда для борьбы с пандемией

Министерство здравоохранения и Международный банк реструктуризации и развития (Всемирный банк) договорились о начале в проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что около 2,5 млрд грн ($90 млн) будет предоставлено Украине для разворачивания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией.

Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн – на поддержку приобретения вакцин, около 850 млн грн – на вакцинацию против COVID-19, и более 550 млн грн – на укрепление способности проведения тестирований на коронавирусную болезнь в Украине.

Отмечается, что Минздрав завершил процедуру и согласование договора о займе в течение четырех месяцев. В апреле были проведены финальные переговоры со Всемирным банком и уже 11 мая на заседании Совета директоров МБРР было окончательно принято получение Украиой займа.

Как сообщалось, в мае 2020 года МБРР выделил Украине кредит по проекту "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на сумму $135 млн, часть которого была направлена на мероприятия по противодействию распространению пандемии COVID-19.