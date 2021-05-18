Фракция Зеленского поддержала кандидатуры на должности трех министров

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сообщил по итогам ее заседания, передает Интерфакс-Украина.

"Вопросы были о смене трех министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко – кандидатура господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова – господин Ляшко", – рассказал Арахамия.

Он уточнил, что их назначение состоится, скорее всего, в четверг, после того, как будут уволены действующие руководители трех министерство на внеочередном заседании во вторник.

"У нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем – представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех трех министров", – объяснил Арахамия.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий подали заявления от отставке. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.