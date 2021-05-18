Сети АЗС эконом-сегмента повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, 18 мая повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 20 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 копеек – до 26,39-26,49 грн/л только в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Сеть Motto повысила цены на бензины 10-20 копеек в Днепропетровской, Киевской, Херсонской и Черкасской областях, а ДТ прибавило 10 копеек лишь в Днепропетровской области.

На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 копеек, ДТ – на 30 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 – до 28,60 грн/л, ДТ – до 26,50 грн/л.

"Татнефть-АЗС-Украина" и "Олас" подняли цены на бензины на 24 и 30 копеек соответственно.

Между тем, некоторые операторы продолжили снижать цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. В частности, ДТ подешевело на таких станциях как BVS, Chipo, "Татнефть-АЗС-Украина", ZOG и "Автопорт".

По данным "А-95", 18 мая по стране средняя цена бензина А-92 выросла на 2 копейки – до 28,22 грн/л, бензина А-95 – на 1 копейку – до 29,02 грн/л. ДТ подешевело на 4 копейки – до 27,36 грн/л.

Напомним, КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.