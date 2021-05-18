Оператор ГТС предложил "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в июне

Украина назначила еще один аукцион по бронированию транзитных мощностей на июнь, выставив на Regional Booking Platform возможность прокачки до 63,7 млн куб. м в сутки.

Торги пройдут 25 мая, передает Интерфакс-Украина.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) отказался от бронирования дополнителных мощностей.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Как сообщалось, в понедельник, 17 мая, на RBP прошел аукцион на бронирование на июнь 15 млн куб. м в сутки. Они были полностью выкуплены.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.