Оператор ГТС сократил прибыль в первом квартале до 4,7 миллиарда

По итогам работы в первом квартале 2021 года ООО "Оператор ГТС Украины" получило 4,66 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 6,39 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, снижение финансового результата обусловлено сокращением объемов транзита газа через Украину, а также ростом задолженности операторов газораспределительных сетей.

"Более 80% дохода ОГТСУ от основной деятельности получены в результате международных операций, и не более 20% приходится на внутренний рынок. Поэтому, учитывая плановое сокращение в 2021-24 годах транзита газа с 65 млрд кубометров до 40 млрд кубометров, согласно условиям текущего транзитного контракта, прибыль сократилась на 1,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что на финрезультаты также повлияла задолженность операторов ГРМ за отобранный газ из системы магистральных газопроводов.

"На результат повлияли задолженности облгазов, которые выросли течение февраля-марта 2021 года. На сегодня операторы ГРМ имеют задолженность почти 10 млрд грн. Согласно этой суммы увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ был бы почти вдвое больше – 8,6 млрд грн", – пояснил финансовый директор Оператора ГТС Юрий Кулик.

Согласно данным компании, в первом квартале 2021 года объем инвестиций для поддержки, оптимизации и модернизации ГТС составил 2 млрд грн, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Средства были направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы.

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Как сообщалось, по итогам 2020 года ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

При этом согласно предварительному годовому отчету, чистая прибыль Оператора ГТС оценивалась в 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы.

Выручка Оператора ГТС Украины за 2020 год составила 62,7 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12%.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.